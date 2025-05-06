May 6, 2025 7:18 AMClock
اقليميات
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الشرع في فرنسا... الاربعاء!

أعلن قصر الإليزيه لوكالة "فرانس برس" اليوم أنّ "الرئيس إيمانويل ماكرون سيستقبل في باريس الأربعاء أحمد الشرع، في أول زيارة للرئيس السوري الانتقالي لأوروبا".

وقالت الرئاسة الفرنسية :"إنّ ماكرون سيؤكّد مجددا دعم فرنسا لبناء سوريا جديدة، سوريا حرّة ومستقرّة وذات سيادة تحترم كلّ مكوّنات المجتمع السوري".

أضافت :"إن اللقاء يندرج في إطار التزام فرنسا التاريخي تجاه السوريين الذين يتطلّعون إلى السلام والديموقراطية"، مؤكّدة أنّ "ماكرون سيكرّر مطالبه للحكومة السورية، وفي مقدمتها استقرار المنطقة، وبخاصة لبنان، وكذلك مكافحة الإرهاب".

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