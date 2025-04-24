عزّى الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في بيان الخميس بالبابا فرنسيس الذي فارق الحياة قبل يومين ومن المقرر أن تقام جنازته السبت.

وتقدّم الشرع في بيان صادر عن الرئاسة السورية "بالتعازي إلى الطائفة الكاثوليكية الرومانية برحيل البابا فرنسيس".

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن برقية التعزية الخاصة بالشرع نصت: "على مدى السنوات، وقف البابا فرنسيس إلى جانب الشعب السوري في أحلك أوقاته، ورفع صوته باستمرار ضد العنف والظلم اللذين استهدفا الشعب السوري".

وأضاف الشرع في البرقية: "لقد تجاوزت دعواته الحدود السياسية، وسيبقى إرثه في الشجاعة الأخلاقية والتضامن حياً في قلوب الكثيرين في وطننا".

