أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، أنّ المحادثات الأمنية بين سوريا وإسرائيل قد تؤدي إلى نتائج خلال الأيّام المقبلة، مشيرًا إلى أنّ الاتفاقية الأمنية بين البلدين ضرورية، لكنّها يجب أن تحترم مجال سوريا الجوي ووحدة أراضيها.

وأوضح الشرع، في تصريح للصحافيين في دمشق، أنّ "المحادثات الأمنيّة بين سوريا وإسرائيل قد تؤدي إلى نتائج في الأيّام المقبلة".

وأضاف أنّ "الاتفاقية الأمنية مع إسرائيل ضرورية، ويجب أن تحترم المجال الجوي السوري ووحدة الأراضي السورية وأن يخضع لرقابة الأمم المتحدة".

ولفت إلى أنّه "إذا نجح الاتفاق الأمني مع إسرائيل، فمن الممكن التوصّل إلى اتفاقيات أخرى".

وأشار إلى أنّ "واشنطن لا تضغط على دمشق للتوصّل إلى اتفاق مع إسرائيل".

وأكّد الرئيس السوري، أنّ السلام والتطبيع مع إسرائيل ليسا مطروحين على الطاولة في الوقت الراهن.

