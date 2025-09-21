صرّح أحمد الشرع، في بيان صحافي مساء اليوم، أن القوات التابعة له نجحت في إنهاء وجود الميليشيات الإيرانية و"حزب الله" في المنطقة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل تحوّلاً كبيراً في المشهد الأمني والسياسي السوري.

وقال الشرع إن هذه العملية تأتي في إطار "استعادة القرار الوطني السوري وتفكيك الذرائع التي لطالما استُخدمت لتبرير التدخلات الخارجية، لا سيما من قبل إسرائيل".

وفي سياق متصل، كشف الشرع عن نيته لقاء الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب خلال الفترة المقبلة، لمناقشة مستقبل العلاقات بين سوريا والولايات المتحدة، مؤكدًا على أهمية "فتح صفحة جديدة قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل".

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات إضافية لإعادة بناء علاقات متوازنة مع المجتمع الدولي، مشدداً على أن الأولوية ستظل للحفاظ على السيادة السورية واستقرار المنطقة.