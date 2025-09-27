Sep 27, 2025 10:56 PMClock
دوليات
الشرطة الهولندية: تقارير ترصد طائرة من دون طيار فوق أحد مطارات أمستردام

أعلنت ​الشرطة العسكرية الهولندية​ أن "خدمة مراقبة الحركة الجوية تلقت حوالي الساعة 12:10، عدة تقارير من طيارين أفادوا برؤية طائرة بدون طيار على ارتفاع حوالي 150 مترا في مطار سخيبول في أمستردام".


وأشارت إلى "أنها بعد ذلك، قامت الشرطة بعملية بحث في المنطقة باستخدام مروحية، ولكن لم يعثر على الطائرة بدون طيار أو مشغلها. وفي أثناء عملية البحث، اضطر المدرج "بولدربان" للإغلاق لمدة 45 دقيقة، وتم تحويل الرحلات الجوية إلى المدرج المجاور زفانينبورخبان".


وكانت قد أكدت الشرطة العسكرية الملكية الهولندية أنه "منذ بداية العام، تم تسجيل 22 حادثة اشتباه بتحليق ​طائرات بدون طيار​ فوق مطارات البلاد".

