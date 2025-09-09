دان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، مؤكدا ضرورة محاسبة إسرائيل "على هذا الإجرام"

وقال عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بالقاهرة : "نقول لإسرائيل إن هذه الغطرسة لن تحقق لها الأمن والاستقرار".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجرى اتصالا هاتفيا بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بعد العدوان الإسرائيلي على الدوحة اليوم الثلاثاء.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، بأن السيسي أعرب خلال الاتصال، عن" إدانة مصر البالغة واستنكارها الشديد للعمل العدواني الذي ارتكبته إسرائيل ضد دولة قطر الشقيقة، مؤكدا رفض مصر القاطع لأي انتهاك يمس سيادة دولة قطر:.

وأوضح المتحدث أن السيسي شدد على :تضامن مصر الكامل، قيادة وشعبا، مع دولة قطر في مواجهة هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، باعتباره عدوانا استفزازيا على سيادة دولة عربية شقيقة، وتهديدا غير مقبول لأمنها وسلامتها ووحدة أراضيها".

كما أكد السيسي" دعم مصر الكامل لما تتخذه قطر من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها".

وأضاف المتحدث أن أمير دولة قطر أعرب عن "تقديره العميق لموقف مصر، مثمنا العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين"، كما أطلع الأمير تميم، الرئيس السيسي، على آخر مستجدات الأوضاع في أعقاب الهجوم الإسرائيلي السافر.

وذكر المتحدث أن الجانبين" توافقا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لتحمل مسؤولياته في مواجهة هذا الانتهاك الإسرائيلي الفج، وضمان محاسبة المتورطين فيه، باعتباره انتهاكا واضحا لسيادة دولة قطر، وضرورة وقف أي تجاوزات تمس سيادة الدول، حفاظًا على الأمن والسلم الإقليمي ".