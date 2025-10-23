كشف مكتب المدعي العام في باريس، الأربعاء، أن رئيس فرنسا السابق نيكولا ساركوزي تلقى بتهديدات بالقتل من أحد السجناء في سجن "لا سانتي" في‭ ‬العاصمة باريس.

واستنفرت السلطات على الفور وأجرت تفتيشاً داخل السجن، وفتحت تحقيقاً بشأن تلقي ساركوزي، الذي بدأ قضاء عقوبته هذا الأسبوع، تهديداً بالقتل من أحد السجناء.

وقال المكتب، في بيان: "في 22 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تلقى مكتب المدعي العام في باريس بلاغاً من قبل مدير سجن (لا سانتي) بمقطع فيديو جرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، من الواضح أنه جرى تصويره من قبل أحد السجناء، وجّه فيه تهديدات عند وصول ساركوزي إلى المنشأة".

وأضاف البيان، الذي قالت وكالة "رويترز" إنه أرسل لها، أنه تم "استجواب 3 سجناء في إطار التحقيق، فضلاً عن ضبط هاتفين أثناء تفتيش السجن.

وبدأ ساركوزي، الذي قاد فرنسا في الفترة من 2007 إلى 2012، الثلاثاء، قضاء عقوبة السجن لمدة 5 سنوات بعد إدانته بالتآمر لجمع أموال من ليبيا لتمويل حملته الانتخابية.

وجرى تعيين ضابطَيْ شرطة مسلحين لحماية الرئيس السابق طوال فترة سجنه، وهو إجراء أثار شكاوى من نقابات حراس السجن.