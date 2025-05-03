أفرجت السلطات السورية السبت، عن طلال ناجي الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة، بعد توقيفه لساعات، بحسب ما أفاد وكالة "فرانس برس" عن مسؤولان في الفصيل.

وقال قيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة: "تم الإفراج عن طلال ناجي وهو في منزله وبصحة جيدة".

وأوضح مسؤول ثان في التنظيم أن ناجي بقي موقوفا 10 ساعات، وأن إطلاقه أتى عقب "وساطات محلية ودولية".

وشدد المصدر ذاته على أن أسباب التوقيف لم تتضح بعد.

وكان أفاد قيادي فلسطيني، بأن السلطات السورية اعتقلت طلال ناجي الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة.

انتخب ناجي أمينا عاماً للجبهة عام 2021 خلفاً لأمينها العام السابق أحمد جبريل "أبو جهاد" الذي توفي في مستشفى في سوريا.

وفي سياق متصل، كانت قد اعتقلت قوات الأمن السورية، في 22 نيسان الماضي، المسؤول في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، خالد خالد، بحسب ما أفادت مصادر فلسطينية في دمشق.

يذكر أن "الجبهة الشعبية- القيادة العامة" من أبرز المنظمات الفلسطينية الموالية لنظام بشار الأسد، وقد شكّلت رأس حربة في حصار وضرب المخيمات الفلسطينية في سوريا، وخصوصاً مخيم اليرموك، أثناء الثورة السورية التي اندلعت في آذار العام 2011.