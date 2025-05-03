أكد السفير الصيني في واشنطن شيه فنغ أن الولايات المتحدة لن تتمكن من ترهيب الصين بقراراتها التجارية وعليها أن تتعامل مع بكين على قدم المساواة إذا كانت تريد التفاوض بشأن هذه القضايا، وفق ما أوردت وكالة "روسيا اليوم".

وقال فنغ خلال كلمة في السفارة الصينية إن "زيادة الرسوم الجمركية لا تفيد أحدا". مشيرا إلى أنها تزعزع استقرار الأعمال، وتزيد التكاليف، وتؤثر سلبا على الأسواق المالية، وتبطئ النمو الاقتصادي العالمي.

أضاف: "لم تبدأ الصين بحرب الرسوم الجمركية. ولا نريد خوضها، لكننا لن نستسلم للترهيب أيضا. نحن لا ندافع فقط عن حقوقنا ومصالحنا المشروعة، بل ندافع أيضا عن النظام التجاري الدولي".

وشدد على أنه "إذا كانت الولايات المتحدة تريد التفاوض، فيجب أن تفعل ذلك بروح المساواة والاحترام والمعاملة بالمثل".

أضاف أن الصين تعتزم تعميق العلاقات مع شركائها التجاريين الأجانب. مؤكدا أنه "عندما تتواصل الدول مع بعضها البعض، فإنها تزدهر. وعندما تنغلق على نفسها، تتخلف. باب الصين المفتوح على العالم سيصبح أكثر انفتاحا. والتاريخ يظهر أن الانفتاح يجلب التقدم، في حين أن العزلة تؤدي إلى الركود".

وأشار إلى أنه في ظل الاقتصاد العالمي الحالي، لا يمكن لأي دولة أن تزدهر بمفردها. فإقامة الحواجز لا تؤدي إلا إلى إعاقة النمو الشامل. ولطالما استفادت الولايات المتحدة من التجارة العالمية، حيث تتلقى السلع من جميع أنحاء العالم بأسعار معقولة، وتحتل مكانة رائدة في مجالات التمويل والتكنولوجيا والخدمات".

وتابع: "العلاقات الاقتصادية الصينية الأميركية متوازنة بشكل عام ومفيدة للطرفين. بغض النظر عن كيفية تغير العالم، فإن الصين تظل ملتزمة بالنمو المستقر والانفتاح الأكبر".