نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الاثنين عن مصدر قوله إن السفير السوري لدى موسكو طلب اللجوء إلى روسيا.

ولم تورد الوكالة أي تفاصيل حول الطلب الذي قدمه بشار الجعفري (69 عاماً) الذي عين سفيرا لدى روسيا في 2022 بعد 15 عاما من توليه منصب مبعوث سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة.

يأتي ذلك بعد أن كان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أصدر مؤخراً قراراً يقضي بنقل سفيري سوريا في روسيا وفي المملكة العربية السعودية إلى الإدارة المركزية بدمشق.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منح حق اللجوء للرئيس السوري السابق بشار الأسد بعد أن سافر إلى موسكو مع أسرته عقب الإطاحة به نهاية العام الماضي.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن وزارة الخارجية السورية استدعت الجعفري وسفير سوريا لدى السعودية إلى دمشق الأسبوع الماضي، وقالت إن الخطوة تأتي في إطار إعادة تنظيم للسلك الدبلوماسي بعد سقوط الأسد.