Sep 28, 2025 10:27 AMClock
دوليات
  • Plus
  • Minus

السفيرة الأميركية ليزا جونسون تُودّع لبنان: آمل أن تواصلوا احتضان هذه المرحلة التاريخية للبلد

توجّهت السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون برسالة إلى الشعب اللبناني مع انتهاء مهامها في لبنان اليوم.

 

وكتبت جونسون عبر حساب السفارة الأميركية على "إنستغرام": "مع نهاية مهمتي كسفيرة للولايات المتحدة في لبنان، أودّ أن أعبّر عن امتناني العميق للشعب اللبناني على ما أبديتموه من دفء وكرم ضيافة وعزيمة راسخة".

وقالت: "لقد كانت خدمتي في لبنان، هذا البلد الجميل القريب إلى قلبي، من أبرز محطات مسيرتي المهنية، وآمل أن تواصلوا احتضان هذه المرحلة التاريخية التي يمر بها لبنان، وأن تحققوا المستقبل المستقر والآمن والسلمي والمزدهر الذي تستحقونه بحق".

 

وختمت جونسون رسالتها الوداعية بالقول: "مع خالص الشكر وأطيب التمنيات".

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o