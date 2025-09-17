وقعت السعودية وباكستان اتفاقية للدفاع الاستراتيجي المشترك، الأربعاء.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، استقبل رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، في الرياض.

وأوضحت أن ولي العهد السعودي ورئيس وزراء باكستان وقعا على اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك بين المملكة وجمهورية باكستان.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس وزراء باكستان، إن الاتفاق، الذي يعكس التزام البلدين المشترك بتعزيز أمنهما وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم، يهدف إلى تطوير جوانب التعاون الدفاعي بين الدولتين وتعزيز الردع المشترك ضد أي عدوان.

وينص الاتفاق على أن "أي اعتداء على أي من البلدين سيعتبر اعتداء على كليهما"، وفقا للبيان.

كما عقد الأمير محمد بن سلمان مع شهباز شريف جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية الوثيقة والجهود التنسيقية لتعزيز أوجه الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.

كما بحثا تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها، بما يحقق الأمن والاستقرار.