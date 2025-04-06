تفادى الرياضي بيروت حامل اللقب خسارة ثانية في ملعبه في بطولة لبنان بكرة السلة لنوادي الدرجة الأولى للرجال، بفوزه على غريمه التقليدي الحكمة بيروت بعد وقت إضافي بفارق سبع نقاط 99 - 92، الوقت الأصلي 85 – 85.

في المباراة الصاخبة التي أجريت بينهما مساء اليوم في قاعة صائب سلام بالنادي الرياضي في المنارة.

وكان كل من الفريقين سقط في ملعبه أمام بيروت فيرست كلوب المتصدر وبطل الدوري المنتظم الأسبوع الماضي، فيما لقي الحكمة خسارته الثانية تواليا في البطولة.

ونجح الرياضي بتعويض تأخره في معظم فترات المباراة، وتقدم في الدقيقة ونصف دقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي بفارق نقطة واحدة إثر سلة من نجمه وائل عرقجي. وسجل عرقجي سلة بعيدة المدى في الوقت الإضافي، حسمت تقدم الفريق الأصفر.

وكان أفضل مسجل في المباراة لاعب الحكمة الأميركي زاك لوفتون 39 نقطة، وأضاف زميله عمر جمال الدين 21 نقطة، ومن الرياضي الكابتن أمير سعود 29 نقطة ووائل عرقجي 26 نقطة.