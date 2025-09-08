المركزية - استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في الديمان سفيرة تشيكيا في لبنان إستر لوفروفا ومساعدتها ماري رزق والتي اطلعته على المشاريع والمساعدات الطبية التي تقدمها تشيكيا للبنان.

كما استقبل المطران بيتر كرم ثم المطران إلياس نصار والأب طوني بو عساف.

وبارك البطريرك الراعي الاجتماع الذي عقده اتحاد بلديات قضاءي بشري وزغرتا في المقر البطريركي بحضور القيم البطريركي الخوري طوني الآغا والمهندس جيرار السمعاني ممثلا رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري إيلي مخلوف، فادي قديسي رئيس بلدية رشعين، باخوس علوان رئيس بلدية أسطول وعدد من ممثلي بلديات القضاءين، صوفي الآري منسقة مشروع قاديشا المستدام، جوان كرم المكلفة متابعة ملف المشروع من قبل اتحاد بلديات قضاء زغرتا، وقد تضمن الاجتماع دراسة سبل تعزيز قطاعي السياحة والزراعة ورفع مستوى الوعي بين الجهات الفاعلة في القضاءين، للعمل بشكل جماعي من أجل إدارة الموارد المائية في نهر قاديشا.