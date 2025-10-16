أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو عن مبادرة غير مسبوقة لدعم إعادة إعمار قطاع غزة، تقضي بإرسال ذهب مصادر من تجار المخدرات لتمويل الرعاية الطبية للأطفال الفلسطينيين المصابين".

يأتي ذلك في إطار في إطار دعم كولومبيا لاتفاق وقف النار بين حماس وإسرائيل، حسبما نقلت "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام كولومبية.

وقال بيترو عبر حسابه على منصة "إكس": "أمرت الوكالة الوطنية لإدارة الأصول بإرسال ذهب تمت مصادرته من شبكات المخدرات لتمويل علاج الأطفال الجرحى في غزة".

وأوضح أن بلاده ستتقدم كذلك بمشروع قرار إلى الأمم المتحدة يدعو إلى تشكيل جيش دولي مكلف بإعادة إعمار غزة وضمان الأمن والاستقرار في القطاع بعد الحرب.

من جانبها، أكدت الوكالة الوطنية لإدارة الأصول (SAE)، التابعة لوزارة المالية الكولومبية، أنها بدأت دراسة الآليات القانونية والفنية لتنفيذ توجيهات الرئيس بيترو، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي في إطار التزامات كولومبيا الإنسانية والدولية.