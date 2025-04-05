أكد الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، اليوم السبت، أن إيران تريد الحوار من منطلق المساواة، مشيرا الى أن الولايات المتحدة تهدد ايران وتريد التفاوض من جهة أخرى.

وأكد بزشكيان عزم الحكومة الايرانية على حل مشاكل الشعب المعيشية.

وأعلن أن الحكومة لديها خطط خاصة لمعالجة مشاكل معيشة الشعب الايراني، وقال: "نحن نعمل على إنشاء هيكل يمكننا من خلاله، بمساعدة المانحين ومشاركة الشعب، ضمان عدم تعرض أي شخص في إيران للجوع، ويمكن حل المشاكل من خلال جعل بعض خدمات المعيشة متمركزة في المساجد والأحياء".

وأكد بزشكيان على أهمية تفاعل إيران مع الدول الأخرى في السياسة الخارجية، وقال: "تريد الجمهورية الإسلامية الإيرانية الحوار من منطلق المساواة؛ بينما أنهم يهددون إيران من جهة ويريدون التفاوض من جهة أخرى. إذا كنتم تريدون اجراء المفاوضات، فما يعني التهديد؟! اليوم، لا تُهين أميركا إيران فحسب، بل تُهين العالم أيضًا، وهذا السلوك يتناقض مع الدعوة إلى التفاوض".