Jun 22, 2025 6:55 AMClock
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الرئيس الإسرائيلي: أهنئ ترمب على قراره التاريخي بتدمير المواقع النووية الإيرانية

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