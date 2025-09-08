تلقّى الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي هزيمة ساحقة في انتخابات بوينس آيرس، التي يُنظر إليها على أنها اختبار سياسي لحزبه الليبرالي ومؤشر على أدائه بالانتخابات النصفية للكونغرس.

وحقّق حزب "لا ليبرتاد أفانزا" الذي شكله ميلي أخيرا 34% فقط من الأصوات في أكبر مقاطعة في الأرجنتين، وخسر بهامش كبير لصالح المعارضة البيرونية اليسارية، التي حصلت على 47% مع فرز غالبية الأصوات في وقت متأخر من يوم الأحد.

واعترف ميلي بأن خسارة حزبه اليميني الساحقة بفارق 13 نقطة أمام منافسيه الشعبويين تمثل "هزيمة واضحة".

وقال ميلي لأنصاره في مقر الحزب:"لقد تعرضنا لانتكاسة، ويجب أن نتقبلها بمسؤولية"، وأضاف: "إذا ارتكبنا أخطاء سياسية، فسنستوعبها، وسوف نعالجها، وسنعدل أفعالنا".

مع ذلك، تعهد بالتمسك بإصلاحه الاقتصادي الشامل، قائلا: "لن يكون هناك تراجع في سياسة الحكومة".

ومع معاناة ميلي من أجل تحقيق الاستقرار في اقتصاد متعثر وتورط المقربين منه في فضيحة فساد قبل الانتخابات النصفية للكونغرس المقررة في أواخر تشرين الأول المقبل، تم فحص النتائج عن كثب لمعرفة إمكاناتها في هز المستثمرين وإثارة الأسواق العالمية المتوترة.

ويبدو أن الزعيمة البيرونية والرئيسة السابقة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر شعرت بأنها تحصل على بعض الانتقام بعد إدانتها بالفساد وانتقاد إدارتها الاقتصادية، التي أدت إلى أزمة ورثها ميلي.

وكتبت الرئيسة السابقة لفترتين (2007-2015) على منصة التواصل الاجتماعي "أكس": "هل رأيت ذلك يا ميلي؟ اخرج من فقاعتك يا أخي.. الأمور تزداد صعوبة".