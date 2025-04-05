تباحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم السبت، الأوضاع في قطاع غزة، وضرورة وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى إمكانية عقد قمة ثلاثية مع الأردن خلال زيارته المرتقبة إلى مصر، والتي تبدأ مساء الأحد.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، اليوم السبت، إن "السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من ماكرون تناول "العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وذلك في إطار الإعداد لزيارة ماكرون المرتقبة إلى مصر، و بحث الوضع في قطاع غزة"، وتابع "تناول أهم موضوعات التعاون المطروحة خلال الزيارة، وآفاق تعزيزها بما يتفق مع مصالح البلدين الصديقين، بما في ذلك إمكانية عقد قمة ثلاثية مصرية فرنسية أردنية بالقاهرة خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر".

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن الاتصال تطرق إلى "تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود المصرية لوقف إطلاق النار بالقطاع، وقد حرص الرئيسان على التأكيد على أهمية استعادة التهدئة من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية"..

وفي السياق ذكر قصر الإليزيه في وقت سابق، أمس الخميس، أن "ماكرون سيناقش خلال لقائه السيسي ضرورة استئناف الهدنة"، مشيراً إلى "الكارثة الإنسانية، والقصف الإسرائيلي الذي يهدد حياة الفلسطينيين في القطاع".

وسيناقش ماكرون أيضاً "الخطة العربية لإعادة إعمار غزة"، التي تدعمها باريس، ولكن السلطات الفرنسية ترى أنها تحتاج إلى "تعزيز أكبر"، وخاصة فيما يتصل بـ"الأمن" و"حوكمة" القطاع الفلسطيني، وفق ما أوردت القناة الأولى الفرنسية.

وذكر الإليزيه أن ماكرون سيبدأ زيارة إلى مصر مساء الأحد، ويلتقي السيسي صباح الاثنين، فيما سيتوجه إلى مدينة العريش في شمال سيناء، على بعد 50 كيلومتراً من غزة، الثلاثاء الوشيك، بهدف إظهار "التزامه المستمر من أجل وقف إطلاق النار" في غزة