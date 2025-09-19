حذّرت الرئاسة الفرنسية من أن ضمّ الضفة الغربية المحتلة، وهو ما لوّح به مسؤولون إسرائيليون في الآونة الأخيرة ردا على عزم أطراف غربية بينها باريس الاعتراف بدولة فلسطين، هو "خط أحمر واضح".



وأكد مستشار للرئيس إيمانويل ماكرون أن "عشر دول قررت الاعتراف بدولة فلسطين" ستشارك في مؤتمر يعقد في نيويورك الاثنين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.