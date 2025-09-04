تراجع الذهب اليوم الخميس وسط جني أرباح بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق مدفوعاً بتوقعات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، في الوقت الذي يتطلع فيه المستثمرون إلى بيانات رئيسية للوظائف الأميركية تصدر هذا الأسبوع.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 3541.78 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1041 بتوقيت غرينتش بينما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول واحداً في المئة إلى 3600.90 دولار.

وسجل المعدن النفيس مستوى قياسياً بلغ 3578.50 دولار أمس الأربعاء وسط تزايد الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة، بالتزامن مع استمرار حالة الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية.

وقالت رونا أوكونيل المحللة لدى (ستون إكس): "كانت السوق تشهد إقبالاً مفرطاً على الشراء، وكانت بحاجة إلى تصحيح".

ينصب التركيز الآن على طلبات إعانة البطالة الأسبوعية وتقرير الوظائف المقرر صدوره من مؤسسة "إيه.دي.بي" لاحقاً اليوم وبيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية المقرر صدورها غداً الجمعة.

وأضافت أوكونيل: "إذا كانت طلبات إعانة البطالة أعلى من المتوقع، فقد نشهد رد فعل (في الأسعار)؛ انخفاضاً إذا تراجعت، وارتفاعاً إذا زادت".

وقالت وزارة العمل الأميركية أمس الأربعاء إن الوظائف الشاغرة، وهي مقياس للطلب في سوق العمل، انخفضت أكثر من المتوقع إلى 7.181 مليون وظيفة في تموز.

وبحسب أداة "فيد ووتش" التابعة لـ"سي.إم.إي"، يرى المتعاملون حالياً فرصة بنسبة 98 في المئة لخفض الفائدة 25 نقطة أساس في ختام اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي الذي يستمر يومين هذا الشهر.

وعادة ما يحقق الذهب الذي لا يدر عوائد أداءً جيداً عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 في المئة إلى 40.95 دولار للأوقية بعد أن سجلت في الجلسة السابقة أعلى مستوى لها منذ أيلول2011. وانخفض البلاتين 2.2 في المئة إلى 1390.10 دولار فيما هبط البلاديوم 0.9 في المئة إلى 1137.68 دولار.