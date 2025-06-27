قدّم السيناتور الديمقراطي مارك وارنر، العضو البارز في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، تقييمًا حذرًا للضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية بعد أن قدّم مسؤولو إدارة الرئيس دونالد ترامب إحاطة سرية للمجلس أمس الخميس.

وقال وارنر: "من الواضح أن ضررًا قد لحق بالبرنامج النووي الإيراني"، إلا أنه أضاف أن "الحصول على تقييم نهائي لمدى الضرر سيستغرق وقتًا"، وفقا لشبكة "سي إن إن" CNN.

وأضاف: "الأمر الذي أثار بعض القلق لديّ هو عندما يتسرع الناس في الاستنتاج. أعني، من الواضح أن الرئيس أدلى بتعليق ليلة السبت، قبل أي تقييم، حول "التدمير الكامل"، مضيفاً: "آمل أن يكون هذا هو التقييم النهائي، ولكن إن لم يكن كذلك، فهل يؤدي ذلك في النهاية إلى شعور زائف بالراحة للشعب الأميركي، أو للعالم أجمع؟".

من جهتها، قالت السيناتورة الديمقراطية إليسا سلوتكين، المحللة السابقة في وكالة المخابرات المركزية الأميركية CIA وعضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، إن ما استخلصته من الإحاطة هو أنه "لا يزال من المبكر جدًا معرفة حجم الأضرار التي لحقت بالموقع بدقة، وهذا أمر طبيعي".

ومع ذلك، ومثل وارنر، قالت سلوتكين إنها تعتقد أن ما سمعته من المسؤولين عن الضربات "كان مهمًا سواء من حيث إعاقة البرنامج، أو من حيث عقلية النظام".

وشددت سلوتكين على أن أجهزة الاستخبارات والجيش "يجب أن تكون غير حزبية وغير سياسية"، مضيفة أن الجيش ينفذ الضربات، ثم تقوم وكالات الاستخبارات بتقييم الأضرار، "وهذا أمر مقصود، أليس كذلك؟.. حتى لا يتم تزييف حسابات الجيش"، بحسب تصريحاتها لـ"سي إن إن" CNN.

وصرح السيناتور جيف ميركلي، وهو ديمقراطي وعضو في لجنة العلاقات الخارجية، خلال الإحاطة الإعلامية بأنه "لا يزال هناك الكثير من التقييم"، لأنه "لا أحد يعلم حقًا حجم الضرر الذي حدث لعدم وجود إمكانية للتفتيش بطريقة توفر تلك المعلومات".

وعندما سُئل عن الخطوات التالية التي ينبغي أن تتخذها الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، قال ميركلي إن العمل الدبلوماسي ضروري لإعادة بناء العلاقات بما يسمح بالتوصل إلى اتفاق، لأن الدول لا تزال متشككة في بعضها بعضا.