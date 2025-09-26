حذرت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن من احتمال وقوع المزيد من الهجمات الهجينة، مشيرة إلى أن روسيا هي التهديد الأمني الرئيسي في أوروبا.

وجاء ذلك قبل مدة وجيزة من تعطيل حركة الملاحة الجوية في الدنمارك للمرة الثالثة خلال أسبوع، إثر ظهور طائرة مسيرة مشتبه بها في أجواء البلاد.

وقالت فريدريكسن في خطاب مصور، في وقت متأخر من الخميس، إن السلطات مازالت غير قادرة على تحديد المسؤول عن حوادث الطائرات المسيرة التي وقعت قرب مطارات الدنمارك خلال الأيام الأخيرة ولكن “روسيا لا تزال العدو الرئيسي لأوروبا، حيث تسعى لزعزعة استقرار القارة”.