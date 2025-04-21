Apr 21, 2025 8:26 PMClock
عدل وأمن
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الدفاع المدني يُحذّر من إشعال النيران تزامناً مع العاصفة الرملية المرتقبة

حذر الدفاع المدني المواطنين من مغبة إشعال النيران في المناطق الحرجية أو المحاذية لها، تزامناً مع اشتداد الرياح الخماسينية والعاصفة الرملية التي من المتوقع أن تضرب لبنان اعتباراً من بعد ظهر يوم غد الثلاثاء ولغاية يوم الخميس، وفق ما أفادت به مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني.

كما نبه الاب ايلي خنيصر من أن " الوضع نحو الأسوأ، هناك غبار بنسبة 95% وفي الجنوب بنسبة 100% ".

وأوضح: "بسبب تراجع الضغط الجوّي يوم الثلاثاء مساء فوق لبنان وسوريا، وارتفاع الضغط فوق صحراء ليبيا وغرب مصر نحو 1016hpa، ستهب رياح صحراوية (جنوبية غربية حارة) نحو الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط بسرعة تتراوح بين 60 و 95 كم في الساعة، فتتحوّل الاجواء الى غبار كثيف في لبنان وتتحوّل الى عاصفة رملية بين فلسطين وسوريا والعراق".

وأضاف: "بدءاً من بعد ظهر الثلاثاء، سيبدأ تأثير الغبار تدريجياً على جنوب لبنان بشكل خفيف ليغطي كل لبنان، يوم الاربعاء ، بكثافة تصل الى 95% من الغبار مع حرارة تلامس 32 درجة ساحلاً و 30 درجة بقاعاً و 26 جبلاً. بينما تكون العواصف الرملية تعبر سوريا والعراق".

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