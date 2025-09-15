أعلنت وزارة الداخلية العراقية، القاء القبض على اثنين من كبار تجار المخدرات الدوليين بعد تنسيق عالٍ المستوى بين العراق والسعودية.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العقيد عباس البهادلي في مقطع فيديوي تابعته "وكالة الانباء العراقية" (واع): "ان المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية سجلت انجازا جديدا باشراف مباشر من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بعد أن نجحت بالتعاون البناء وبفضل الجهود الكبيرة التي بذلها رجال مكافحة المخدرات السليمانية بالوصول الى اثنين من كبار تجار المخدرات الدوليين".

أضاف: "من خلال العمل المستمر لمكافحة مخدرات السليمانية الذين واصلوا جمع المعلومات والمتابعة الدقيقة ، كما جرى تنسيق عال مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية ، مما مكن الاشقاء في المملكة من القاء القبض على المجرمين في المدينة المنورة وبحوزتهما 142 كغم من مادة الكريستال المخدرة السائلة مخبأة داخل عجلتهما ".

تابع: "هذه العملية تأتي تجسيدا للتعاون الأمني المشترك وتفعيلاً لمذكرات التفاهم بين الأشقاء العرب فهي ليست الاولى فقد سبقتها عمليات نوعية مع المملكة العربية السعودية وبقية الدول العربية التي تؤمن بان مصير شعوبها واحد ومن واجبها الوقوف صفا واحدا لمجابهة التحديات وفي مقدمتها آفة المخدرات".