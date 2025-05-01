أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، أن 56742 مواطنا سوريا عادوا إلى بلدهم، بينهم 9474 لاجئا من المخيمات في الأردن حتى 29 نيسان الشهر الماضي، بحسب وكالة "روسيا اليوم".

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة طارق المجالي، أن "القرارات المتعلقة بتنقل السوريين تهدف إلى تسهيل حركتهم مع مراعاة الجوانب الأمنية والاقتصادية"، مشيرا الى ان "تسهيلات جديدة تشمل أساتذة الجامعات السوريين والطلبة الدارسين في الأردن، بالإضافة إلى أصحاب العقارات والمستثمرين الحاصلين على سجلات تجارية، بغض النظر عن رأس المال، شريطة عدم وجود موانع أمنية".

كما أتاحت القرارات للمتقاعدين من الضمان الاجتماعي التنقل دون موافقة مسبقة.

وأوضح المجالي، أن الأردن يعطي أولوية لفتح المعابر الحدودية، مثل معبر جابر الذي يعمل على مدار الساعة، مع التركيز على الأبعاد الإنسانية والأمنية والاقتصادية، مؤكدا ان "دعم سوريا يمثل مصلحة استراتيجية للأردن، والتسهيلات تعزز العلاقات بين البلدين"، وفق الوكالة".