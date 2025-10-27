المركزية- أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس أجرى جولة عند الحدود اللبنانية برفقة المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس.

ونقل إعلام إسرائيلي عن كاتس خلال جولته قوله إن إسرائيل ستواصل الدفاع عن المناطق الشمالية ضد أي تهديد.

في موازاة هذه المواقف، الغارات الإسرائيلية ضد اهداف في الجنوب وفي العمق اللبناني بقاعا، لا تتوقف. امس، استهدفت ٣ غارات "جرد بوداي" في البقاع واخرى على منطقة الحفير قرب بعلبك. قبلها ببضع دقائق، كانت مسيّرة استهدفت سيارة على طريق النبي شيت في البقاع الشمالي ما أدى إلى سقوط قتيل. اما جنوبا، فاستهدفت سيارة في الناقورة وقتل سائقها، كما ألقت محلقة إسرائيلية، قنبلة صوتية في اتجاه عدد من المزارعين في بلدة عيتا الشعب.

كاتس أو إسرائيل، وفق ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ"المركزية"، لا تقول او تهدد فقط، بل تتصرف وتفعل وتنفذ. وهي اليوم تريد اقناع الولايات المتحدة، بأن ثمة حاجة لتوسيع هذه العمليات العسكرية وتيرة وحجما وجغرافية، في المرحلة المقبلة، بما ان مسار حصر السلاح بيد الشرعية، بطيء جدا. في هذه الخانة تصب جولة اورتاغوس مع كاتس على الحدود الشمالية لإسرائيل.

حتى الساعة، تضيف المصادر، واشنطن لم تحسم موقفها من مطلب تل ابيب، وهي لا تزال تفضل ابقاء الامور مضبوطة، وتسعى الى اقناع إسرائيل بالتروي ومنح لبنان مزيدا من الوقت، على ان تكثف ضغوطها على بيروت لتسرّع عملية حصر السلاح ولتجلس ايضا الى طاولة المفاوضات مع إسرائيل.

لكن هذا الموقف قد لا يبقى على حاله طويلا، خاصة اذا لم تشعر واشنطن ان لبنان قادر فعلا على تنفيذ هذين المطلبين. من هنا، تتابع المصادر، ينخرط اصدقاء لبنان على الساحة الدولية، بدءا من اليوم، في سلسلة اتصالات ولقاءات علنية وفي الكواليس، مع المسؤولين اللبنانيين، لاستعجالهم التحرك جديا في جمع السلاح غير الشرعي من دون رفع سقوف، ولتحذيرهم من المماطلة او التباطؤ او التردد على هذا الخط، لانه قد يرفع جديا احتمالات تجدد الحرب على الحزب وربما على لبنان الدولة، وذلك ربما بغطاء اميركي. هذه الرسالة سينقلها الى بيروت رئيس الاستخبارات المصرية في الساعات المقبلة، بينما تنشط باريس والرياض والدوحة، وايضا واشنطن، على الخط التحذيري نفسه.

فهل سيأخذ لبنان الرسمي هذه التحذيرات "الخماسية" على محمل الجد؟ والأدق، هل سيعرف كيف يتعامل مع هذه التحذيرات، فيتخذ القرارات التي عليه أن يتخذها في ما خص السلاح والتفاوض؟