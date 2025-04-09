Apr 9, 2025 8:38 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الخارجية المصرية: عبدالعاطي أعرب لـ ويتكوف عن تطلع مصر لتعزيز التنسيق مع واشنطن حول السلام بالشرق الأوسط

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o