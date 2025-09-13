أعلن مستشار رئيس مجلس الوزراء، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، أن القمة العربية الإسلامية الطارئة التي تستضيفها الدوحة الاثنين ستناقش مشروع قرار بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، والمقدم من الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية المقرر الأحد.

وأوضح الأنصاري أن انعقاد القمة في هذا التوقيت يعكس التضامن العربي والإسلامي مع قطر في مواجهة "العدوان الإسرائيلي الجبان" الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس، مؤكدًا رفض الدول المشاركة لـ"إرهاب الدولة" الذي تمارسه إسرائيل.

ومن المتوقع أن يشارك في القمة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. كما سيحضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الدوحة، الاثنين الوشيك، ولكن مشاركته في القمة لم تُؤكد بعد.

ويأتي الاجتماع في ظل "تصاعد التوترات الدبلوماسية في الشرق الأوسط، مع إدانة العديد من دول المنطقة للتصعيد الإسرائيلي والدعوة إلى رد منسق على تصرفات إسرائيل".