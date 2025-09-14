Sep 14, 2025 6:44 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد في لقاء مع وزير الخارجية الإيراني أن قطر ستتخذ كافة الإجراءات لحماية أمنها

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o