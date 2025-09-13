Sep 13, 2025 7:20 PMClock
اقليميات
الخارجية الفلسطينية ترحب بالبيان الفرنسي-البريطاني-الألماني المطالب بوقف النار في غزة

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالبيان الفرنسي البريطاني الألماني بشأن المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، الذي حذر من تداعيات الكارثة الانسانية المتفاقمة على حياة المدنيين الفلسطينيين، ومطالبته لدولة الاحتلال بالالتزام بالقانون الانساني الدولي، واستعداد الدول الثلاث اتخاذ اجراءات عملية تساعد في وقف الحرب، بحسب وكالة "وفا".

وقالت الخارجية إنها تتابع التطورات الايجابية الحاصلة في مواقف الدول خاصة الأوروبية، وتعمل للبناء عليها بهدف تحويل الاجماع الدولي على وقف الحرب فورا إلى خطوات عملية ملموسة تجبر إسرائيل على وقف عدوانها ضد شعبنا، وتضمن تنفيذ إعلان نيويورك كمسار لا رجعة عنه لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض".

 

