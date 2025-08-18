Aug 18, 2025 5:46 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الخارجية الفرنسية: سيكون هناك رد فعل قوي إذا أغلقت إسرائيل قنصليتنا بالقدس

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o