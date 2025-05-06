أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل-بارو الثلاثاء عن ‏‏"إدانته الشديدة" لخطة إسرائيل للسيطرة على غزة وحملتها ‏العسكرية الجديدة على القطاع الفلسطيني.‏

تأتي تصريحاته بعدما وافق المجلس الأمني المصغر في ‏إسرائيل الإثنين على خطة للتوغل في أراضي قطاع غزة ‏والسيطرة عليها بعد استدعاء عشرات الآلاف من جنود ‏الاحتياط لتوسيع العمليات والدفع بفكرة الهجرة الطوعية ‏للفلسطينيين.‏

وقال بارو في تصريح لإذاعة "آر تي إل" الفرنسية "هذا أمر ‏غير مقبول" معتبرا أن الحكومة الإسرائيلية "تنتهك القانون ‏الإنساني". ‏

وأضاف أن "الحاجة الأكثر إلحاحا هي وقف إطلاق النار ‏ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".‏

يأتي قرار إسرائيل فيما تحذّر الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة ‏من كارثة إنسانية، مع عودة شبح المجاعة بعد أكثر من ‏شهرين من الحصار الإسرائيلي المطبق.‏

ونزح سكان غزة البالغ عددهم 2,4 مليون شخص تقريبا مرة ‏واحدة على الأقل خلال الحرب التي اندلعت عقب هجوم ‏حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.‏