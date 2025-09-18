قالت إدارة الإعلام في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، إن زيارة وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، إلى العاصمة الأميركية واشنطن، خطوة تاريخية كونها الأولى من نوعها منذ 25 عاماً لوزير خارجية سوري، وتشكل محطة فارقة في مسار العلاقات السورية – الأميركية بعد عقود من الانقطاع.

وأكدت في تصريحات نقلتها وكالة “سانا”، الخميس 18 أيلول، أن هذه الزيارة تعكس انفتاح سوريا على الحوار المباشر مع الولايات المتحدة الأميركية، في محاولة جادة لفتح صفحة جديدة من العلاقات الثنائية.

وكشفت أن الوزير الشيباني سيناقش خلال زيارته ملفات سياسية وأمنية واقتصادية ذات اهتمام مشترك، بما يخدم مصالح الشعب السوري.

وأشارت إلى أهمية توقيت الزيارة، إذ تسبق مشاركة السيد الرئيس أحمد الشرع في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما يمنحها زخماً إضافياً ويؤكد جدية دمشق في إعادة بناء علاقاتها الدولية على أسس جديدة قائمة على الاحترام المتبادل.

وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني وصل، صباح اليوم، إلى واشنطن، في أول زيارة رسمية لوزير خارجية سوري للعاصمة الأميركية منذ 25 عاماً، وفق ما ذكرت إدارة الإعلام في وزارة الخارجية للإخبارية.

ومن المقرر أن يجتمع الوزير الشيباني والوفد المرافق له، مع مشرعين أميركيين وأعضاء في مجلس الشيوخ لمناقشة عقوبات محدّدة فرضتها واشنطن على سوريا بموجب قوانين مثل قانون قيصر، ورفعها بشكل دائم.

وحسب ما نقل موقع “اكسيوس” الأميركي عن السيناتور ليندسي غراهام، سيلتقي الشيباني نظيره الأميركي ماركو روبيو، يوم غدٍ الجمعة.