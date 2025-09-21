أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها تراقب الوضع المتعلق باحتجاز إيغور غريتشوشكين في بلغاريا، والذي ارتبطت سفينته بالانفجار في ميناء بيروت قبل 5 سنوات.

وقال مسؤول في الوزارة لوكالة "نوفوستي" إن "وزارة الخارجية الروسية تتابع الوضع المتعلق باعتقال المواطن الروسي إيغور غريتشوشكين في بلغاريا يوم 16 أيلول".

وأضاف: "لم تتلق السفارة الروسية في صوفيا حتى الآن إخطارا رسميا بهذا الشأن من الجهات المختصة في جمهورية بلغاريا. كما لم يتواصل غريتشوشكين نفسه أو ممثلوه المفوضون مع البعثة الدبلوماسية الروسية حتى الآن".

وأكد المسؤول أنه "إذا لزم الأمر، فإن موظفي القنصلية بالسفارة سيكونون على استعداد لتقديم المساعدة المناسبة للمواطن الروسي".