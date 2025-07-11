Jul 11, 2025 6:50 PMClock
دوليات
  • Plus
  • Minus

الخارجية الأميركية بصدد إقالة أكثر من 1300 دبلوماسي وموظف حكومي

اعلن مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية، أن "الوزارة بصدد إقالة أكثر من 1300 دبلوماسي وموظف حكومي في إطار خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب"، وقال: "إن الوزارة بصدد إرسال إخطارات تسريح إلى 1107 موظفين مدنيين و246 مسؤولا في الخدمة الخارجية لديهم مهام محلية في أميركا".

وبينما أشادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "بهذا التسريح باعتباره متأخرا وضروريا لجعل الإدارة أكثر كفاءة"، إلا أن هذا التسريح تعرض لانتقادات شديدة من قبل الدبلوماسيين الحاليين والسابقين الذين يقولون إنه سيضعف النفوذ الأميركي وقدرته لمواجهة التهديدات القائمة والناشئة في الخارج، بحسب "روسيا اليوم".

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o