طالبت ميليشيا الحوثي في اليمن شركات الطيران العالمية بإلغاء كل رحلاتها إلى إسرائيل حفاظا على سلامة طائراتها وعملائها.

وأكدت في بيان، مساء امس الأحد، أنها تعمل على فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل باستهداف مطاراتها بشكل متكرر.

وفي وقت مُبكر من اليوم الأحد، أطلقت الميليشيا صاروخا استهدفت به مطار بن غوريون، ما أسفر عن تسجيل خسائر بشرية وأضرار مادية.

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه فتح تحقيقًا إثر سقوط الصاروخ الحوثي، بعد أن أقر بالفشل في اعتراض الصاروخ.

وشكل اختراق الصاروخ الحوثي لمنظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي المحصنة بأربع طبقات حدثًا مهمًا بالمفهوم العسكري، الأمر الذي من شأنه إعادة صياغة المعادلة الأمنية في المنطقة.