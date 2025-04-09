أعلن الناطق العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع اليوم الأربعاء إسقاط طائرة أميركية من نوع "أم كيو 9" وذلك "أثناء قيامها بعمل معادٍ بصاروخ أرض جو محلي الصنع".



ولفت في بيان مصوّر إلى أن "العدوان الأميركي شنّ ضربات على العديد من المواقع ما أدى لسقوط ضحايا مدنيين".

وأكّد سريع أن "عمليّاتنا لن تتوقّف حتى وقف العدوان على غزة ووقف حصارها".

منذ 15 آذار/مارس، تشن الولايات المتحدة ضربات ‏جوية كثيفة ضد الحوثيين في اليمن، مستهدفة مواقعهم ومخازن ‏أسلحتهم وقياداتهم.

وتعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ‏بالقضاء على الحوثيين، محذراً إيران من استمرار تقديم الدعم لهم.