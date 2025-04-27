أعلنت حركة “أنصار الله” اليمينة الحوثيون اليوم الأحد تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية في منطقة النقب جنوبي فلسطين.

وجاء في بيان الحركة: “انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها العدو الصهيوني بحق إخواننا قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية في منطقة النقب جنوبي فلسطين وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي، وقد حققت العملية هدفها بنجاح”.

وأضاف البيان: “تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها ستواصل تطوير قدراتها العسكرية بما يلبي تطورات المرحلة ويكسر عنجهية العدوان الأمريكي وغروره، وأنها مستمرة في عملياتها العسكرية المساندة للشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة، وأنّ هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة، ورفع الحصار عنها.