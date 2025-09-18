المركزية- أكد نقيب مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية مارون الحلو في بيان، أن "المطالبة بتشغيل وتحديث مطار القليعات اليوم وفي السنوات الماضية، لم تأتِ من فراغ او للمطالبة الكلامية فقط، بل هي نتيجة الممارسات التي تتحكم بها فئة من اللبنانيين، التي لا تأبه بمصلحة لبنان ولا بالقوانين التي ترعى حقوق الناس بالانتقال والعيش بكرامة وأمن واستقرار، حيث يعاني كل مَن يريد الوصول أو المغادرة عبر مطار رفيق الحريري الدولي من فقدان عنصرَي الأمن والأمان".

ورأى أن "هذا الواقع دفع معظم اللبنانيين على كافة مستوياتهم، الى المطالبة بتأهيل وتحديث مطار رديف، وتحديداً مطار القليعات لانه من السهل إنجاز أشغاله بفترة قياسية في ظل وجود الدراسات التي وضعتها "دار الهندسة" في العام 2012، وتشمل دراسة الجدوى الاقتصادية والمخطط التوجيهي ودفتر الشروط الخاص به، بما يؤكد قدرته الاستيعابية".

وأضاف: هذه المطالبة ترافقت في الفترة الأخيرة مع اهتمام الحكومة الحالية برئاسة الرئيس نواف سلام به كونه وَرَد ذكره في البيان الوزاري، مع العلم أن هناك قراراً حكومياً لتوسيعه وتطويره منذ العام 2012، وهذا الاهتمام الجدي أكدته زيارة المسؤولين للمطار لتبيان صلاحيته للخدمة في حال جرى تطوير بنيته التحتية بشكل جذري، خصوصاً أنه يضم مدرجّاً بطول 3200 متراً الى جانب إمكانية توسيع جغرافيته بفضل الأراضي المحيطة به".

وفيما أشار الى أن "فكرة تشغيل مطار القليعات لم تعد تقتصر على الأهداف الإنمائية والاقتصادية فقط، بل لها خلفية استراتيجية تُعنى بتطوير البنية التحتية والمرافق التابعة له، بما يضمن الكفاءة التشغيلية ونمو حركة النقل الجوي.."، وجّه الحلو "تهنئة الى الحكومة ووزير الأشغال على عملهم لوضع حد للاستغلال السياسي البعيد عن مفهوم المواطنية بتطبيق الحقوق والواجبات التي يحددها القانون لتأمين مصلحة كل اللبنانيين كعنصر اساسي في التنمية المستدامة."

وختم بالتأكيد على أن "مطار القليعات ليس مجرّد مشروع مستقبلي، بل هو ضرورة ملحّة لتعزيز البنية التحتية الجوية للبنان وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة، وبإمكان مطار القليعات أيضاً خدمة ورشة إعادة إعمار سوريا بالإضافة الى المساهمة في تنمية المناطق المحيطة به وتحديداً طرابلس اقتصادياً وسياحياً وتجارياً، ويمكن أيضاً تنشيط حركة النقل الجوي كـ"تشارتر"(Charter) عبره لتعزيز السياحة والرحلات الترفيهية ونقل نوع من البضائع في وقت قياسي.. كما أشجع على وجود عدة مطارات وهنا يمكن تسليط الضوء على تأهيل وتحديث المتوفر منها في بعض المناطق اللبنانية كرياق وغيرها أسوة بالدول المتطورة والمماثلة في جغرافيتها للبنان حيث يسمح وجود عدة مطارات بنظام مرن لشبكة النقل الجوي بما يقلل الازدحام عن المطار المركزي ويحقق لهذه المناطق إنماءً سياحياً وتجارياً".