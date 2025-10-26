Oct 26, 2025 6:59 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الحكومة الإسرائيلية تقول إنها حددت مسؤولاً إيرانيًّا كبيرًا على أنه العقل المدبر خلف مؤامرات لمهاجمة مواقع إسرائيلية ويهودية تم إحباطها في أوروبا وأستراليا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o