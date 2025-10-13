المركزية- بعد غياب طويل عن منصة التتويج، تمكّن نادي الحكمة من كسر عقدة النهائي بعد فوزه بلقب كأس التحدي.

فقد فاز نادي الحكمة في النسخة الأولى من كأس التحدي في كرة السلة بعد فوزه على نادي هومنتمن بنتيجة 107-91 في مباراة سيطر عليها بشكل كامل نادي الحكمة الذي أظهر قوة دفاعية وهجومية خارقة، وتألق في صفوفه النجم يوسف خياط الذي حصد جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية.

وتمكن النادي الاخضر من كسر عقدة النهائي بعد فوزه بأول لقب رسمي في تاريخ النادي بعد غياب لفترة طويلة بسبب المشاكل التي تعاقبت على النادي، خصوصاً على صعيد عدم الاستقرار في الادارات والديون التي غرق بها الفريق.

وقال خليل جوزف عون مدير فريق الحكمة انها ليست سوى البداية وإنه ستكون للنادي منصات تتويج عدة في محطات مختلفة سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الاقليمي.