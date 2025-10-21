المركزية- تختتم اليوم المرحلة الأولى من بطولة لبنان في كرة السلة بلقاء في غزير يجمع ناديي الحكمة والبترون عند الساعة 4h45.

ويبدأ الحكمة حامل لقب كأس التحدي مشواره بشكل رسمي في بطولة لبنان بلقاء نادي البترون الوافد الجديد الى الدرجة الاولى، وسيكون اللقاء منقولاً مباشرة عبر MTV.

وسيختبر النادي اللخضر لاعبه الجديد الجنوب السوداني ماكور مايكر في أول لقاء له في لبنان، علماً أن النادي كان وقّع مع مايكر لمدة شهر على الأقل مع الإبقاء على بقية لاعبيه الأجانب باريس باز وطوني كار وايريك غرين. وكان نادي الحكمة قد سمح للاعب الاميركي باريس باز بالعودة الى بلاده لمدة عشرة ايام لرؤية عائلته، قبل العودة الى لبنان للإلتحاق بتدريبات الفريق.

من جهة أخرى، تمكّن أمس نادي الرياضي من الفوز بسهولة على نادي حراجل بنتيجة 118-83 رغم البداية البطيئة للنادي الأصفر حيث تمكن حراجل في البداية من التقدّم على الرياضي. وكان أفضل لاعب في المباراة علي منصور، أما من جهة حراجل فكان اللاعب اليكس العليا الذي سجّل أكثر من 22 نقطة، بالاضافة الى لاعب منتخب جورجيا شينشراتزي.

لما نادي هومنتمن، فقد بدأ مشواره في الدوري بفوز على نادي هوبس في مزهر بنتيجة 80-90.