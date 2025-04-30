استعرت الحرائق في إسرائيل، قرب الطريق السريع الواصل بين القدس وتل أبيب مخلّفة عدة إصابات، فيما أعلن وزير الدفاع يسرائيل كاتس "حالة الطوارئ".

وقدرت خدمة الطوارئ الإسرائيلية "نجمة داوود الحمراء" أن مئات المدنيين معرضون للخطر بسبب الحرائق.

كما أضافت أنها تعالج 22 شخصا، تم نقل 12 منهم إلى المستشفى جراء استنشاق الدخان، مشيرة إلى أنها أعلنت حالة التأهب القصوى.

وأصدر وزير الدفاع تعليمات لقيادة الجيش بنشر قوات لمساعدة أجهزة الإطفاء على التعامل مع الحرائق المستعرة.

وقال كاتس في بيان مقتضب "نحن في حالة طوارئ، ويجب حشد كل القوى الممكنة لإنقاذ الأرواح والسيطرة على الحرائق".

وأغلق الطريق السريع الرئيسي، وتم إجلاء السكان القاطنين على طول الطريق.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في منشور على منصة "إكس": "تعمل قوات شرطة كبيرة على الأرض بسبب انتشار الحرائق في منطقة الطريق رقم 1 وتلال القدس، يُطلب من الجمهور تجنب السفر إلى المنطقة".

وأتت ألسنة اللهب على الأحراج على طول الطريق ما بين منطقتي اللطرون وبيت شيمش، الأمر الذي دفع الكثير من السائقين إلى ترك مركباتهم وسط الطريق والهرب من النيران، وفق "فرانس برس".

كما أن الدخان الكثيف غطى المكان وحجب الرؤية إلى حد كبير، كما تسبب بحالات اختناق بين العالقين في المنطقة.

ووصل جنود إسرائيليون إلى موقع الحريق.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تم إخلاء التجمعات السكانية الواقعة على بُعد نحو 30 كيلومترا غرب القدس.

وانتشرت الحرائق جراء ارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية في المنطقة الحرجية، مما دفع إلى إخلاء ما لا يقل عن خمسة تجمعات سكانية، وفق ما ذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان.

وأعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن طائرات لمكافحة الحرائق ستصل من إيطاليا وكرواتيا دعما لجهود المكافحة.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أخلت، الأسبوع الماضي، عدة بلدات قرب القدس مع اندلاع الحرائق في أحراج المنطقة وتوسعها.

المصدر: العربية