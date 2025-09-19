Sep 19, 2025 10:25 AMClock
عدل وأمن
الحجار يعقد اجتماعاً لتنسيق خطة تأمين الأمن وتنظيم حركة المرور في بيروت

المركزية - عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، صباح اليوم في مكتبه، اجتماعاً حضره قائد شرطة بيروت في قوى الأمن الداخلي العميد عماد الجمل وقائد فوج حرس مدينة بيروت العميد عباس الحسيني.

وخلال اللقاء، تم عرض خطة انتشار عناصر فوج الحرس إلى جانب عناصر شرطة بيروت، بهدف تأمين تدابير الأمن والسير وتنظيم حركة المرور في مدينة بيروت، وتعزيز حضور الأجهزة الأمنية حفاظاً على السلامة العامة.

من جهة أخرى، أعلن الحجار في حديث للـmtv أنه يعمل مع وزير الدفاع على تأمين الحقوق لكل موظف وخصوصاً العسكريين والمتقاعدين منهم وسائر موظفي وزارتي الداخلية والدفاع.

23 o