أشارت الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2025 ماريا كورينا ماتشادو إلى أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب يستحقّ الجائزة العام المقبل.

وأوضحت ماتشادو في مقابلة مع صحيفة "تايمز"، أنها تؤمن بجدارة ترامب بالحصول على الجائزة، مضيفةً أن عددا من النزاعات قد تم حلها أو تجنبها خلال الأشهر التسعة الماضية، خصوصا في ما يتعلق بالأوضاع في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الرئيس الأميركي يستحق نيل الجائزة في العام المقبل.

وكانت لجنة نوبل في أوسلو قد أعلنت الجمعة منح الجائزة لهذا العام لزعيمة المعارضة الفنزويلية تقديرا لجهودها المستمرة في تعزيز الحقوق الديمقراطية لشعب فنزويلا. وتعليقا على قرار اللجنة، قال ممثل عن البيت الأبيض "إن السياسة بالنسبة للجنة تبدو أهم من السلام نفسه".

وكان ترامب قد ذكر في وقت سابق أن ماتشادو اتصلت به هاتفيا وأخبرته بأنه يستحق الجائزة، لكنه لم يطلب منها أن تسلّمه الميدالية.