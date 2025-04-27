أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، في بيان، أنه “ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية، أوقفت وحدات من الجيش 3 مواطنين وفقًا لما يلي: توقيف المواطنَين (ع.ر.) و(خ.ر.) عند حاجز فيسان – الهرمل لحيازتهما أسلحة وذخائر حربية وضبْط كمية من المخدرات، وتوقيف المواطن (ا.م.) عند حاجز القاسمية – صور وضبْط مسدس حربي من دون ترخيص.”

وأضاف البيان: “كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة البحصاص – طرابلس، المواطن (ه.ا.) لتورّطه في إشكال وإطلاق النار عام 2023 ما أسفر عن مقتل أحد الأشخاص وإصابة اثنين آخَرَين.”

وختم: “سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.”