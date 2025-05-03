أعلن الجيش في بيان أنّ دورية من مديرية المخابرات أوقفت في منطقة الليلكي – الضاحية الجنوبية المواطن (ع.م.) المطلوب توقيفه لتشكيله مع عدد من الأشخاص عصابة مسلحة تنشط في أعمال الخطف والسلب والسرقة وفرض الخوات بقوة السلاح والتعدي على المواطنين، بالإضافة إلى إطلاق النار.

أضاف البيان:" بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".