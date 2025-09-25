أعلنت وزارة الدفاع الوطني – قيادة الجيش، تمديد مهلة تقديم الطلبات للتطوع بصفة تلميذ ضابط لمصلحة الجيش والأجهزة الأمنية لغاية 2/10/2025 ضمنًا بطريقة المباراة، من بين العسكريين (ذكور وإناث) والمدنيين (ذكور فقط)، الحائزين على شهادة الثانوية العامة بفروعها كافة ومعدّل العلامات فيها 12/20 وما فوق، أو ما يعادلها رسميًّا، أو إفادة إنهاء الصف الثالث الثانوي في العام الدراسي 2019 – 2020 بفروعها كافة على أن يُجاز للعسكري التقدم لصالح أي من الأجهزة المذكورة.

على الراغبين بالتطوع، أن يتقدموا بطلباتهم شخصيًّا خلال أوقات الدوام الرسمي من الإثنين حتى الخميس من الساعة 7.30 لغاية الساعة 13.30، في الكلية الحربية – الفياضية.