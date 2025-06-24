المركزية- داهمت قوة من الجيش اللبناني، بمؤازرة دورية من مخابرات البقاع، مخيمات النزوح السوري في منطقتي الحمودية والطيبة، بحثًا عن أسلحة ومقيمين بطريقة غير شرعية بدون أوراق ثبوتية.



كما نفّذت قوة من الجيش مداهمات في مخيمات بلدة السعيدة غربي بعلبك، بحثًا عن مخالفات، أسلحة، ممنوعات، وأشخاص دخلوا البلاد بشكل غير قانوني.